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Дальнее зарубежье 27.07.2022 11:52

Мощное землетрясение произошло на севере Филиппин, есть погибшие и пострадавшие

Землетрясение магнитудой семь произошло в провинции Абра на острове Лусон на севере Филиппин, сообщает в среду Associated Press (АР) со ссылкой на филлипинский Институт вулканологии и сейсмологии.

С места события поступила информация о двух погибших и нескольких десятках пострадавших. Землетрясение вызвало оползни, разрушены или повреждены дома.

В Институте вулканологии и сейсмологии не исключают, что вслед за основным ударом в ближайшее время могут произойти эхо-толчки.

АР напоминает, что Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где фиксируется большинство землетрясений в мире. В 1990 году произошедшее на Филиппинах землетрясение магнитудой 7.7 унесло жизни 2 тыс. человек.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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