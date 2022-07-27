Мощное землетрясение произошло на севере Филиппин, есть погибшие и пострадавшие

Землетрясение магнитудой семь произошло в провинции Абра на острове Лусон на севере Филиппин, сообщает в среду Associated Press (АР) со ссылкой на филлипинский Институт вулканологии и сейсмологии.
С места события поступила информация о двух погибших и нескольких десятках пострадавших. Землетрясение вызвало оползни, разрушены или повреждены дома.
В Институте вулканологии и сейсмологии не исключают, что вслед за основным ударом в ближайшее время могут произойти эхо-толчки.
АР напоминает, что Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где фиксируется большинство землетрясений в мире. В 1990 году произошедшее на Филиппинах землетрясение магнитудой 7.7 унесло жизни 2 тыс. человек.
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