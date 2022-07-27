Банки в Азербайджане за 6 месяцев увеличили число банкоматов на 0,9%, pos-терминалов - на 15,7%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 30 июня 2022 года составляло 2 935 единиц, что на 0,9% больше показателя на конец 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец июня в Баку установлено 1 555 банкоматов (спад на 0,4%), в регионах – 1 380 (рост на 2,4%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 70,517 тыс. единиц, что на 15,7% больше показателя на конец 2021 года.

При этом в Баку установлено 47,307 тыс. pos-терминалов (рост на 16,8%), в регионах – 23,21 тыс. (рост на 13,9%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 69,015 тыс. или 97,9% всех pos-терминалов.

Б.Рустамбеков