Предприниматели в Азербайджане в рамках поддержки от COVID-19 получили субсидии на 30 млн манатов

Предприниматели в Азербайджане в рамках поддержки от COVID-19 с июня 2020 года по 1 июля 2022 года получили субсидии на общую сумму 29,9 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что субсидии выданы по процентным ставкам действующих кредитов предпринимателей.
Министр сообщил, что, в целом, от предпринимателей поступило 2,63 тыс. обращений по гарантиям на кредиты на сумму 499,8 млн манатов. Из них Фонд развития предпринимательства Азербайджана (SIF) предоставил гарантии на кредиты на 291,8 млн манатов.
Кабинет министров Азербайджана 9 июля 2020 года утвердил правила государственного гарантирования и субсидирования процентов по кредитам предпринимателям. Согласно правилам, гарантии и субсидии выдаются предпринимателям, действующим в сферах, пострадавших в результате пандемии коронавируса COVID-19.
Процентные субсидии начисляются и выплачиваются по кредитам, гарантированным государством.
Гарантия не выдается в случае, если сфера деятельности предпринимателей не относится к пострадавшим, если у предпринимателя на 10 марта 2020 года имеется проссрочка по оплате свыше 60 дней, а также если имеется решение суда об изъятии средств со счета предпринимателя.
Гарантия также не выдается аффилированным с банком лицам, субъектам предпринимательства, доля государства в которых превышает 50%, а также предпринимателям, входящим в группу рисковых налогоплательщиков.
По условиям, сумма каждого кредита не должна превышать 3 млн манатов.
Кроме того, правительство субсидирует текущие бизнес-кредиты на общую сумму 1 млрд манатов, по которым не имеется государственных гарантий. При этом по программе субсидированию подлежат 10 процентных пунктов процентной ставки на первый год по текущим банковским кредитам (вне зависимости от сроков и процентных ставок по кредитам).
Б.Рустамбеков
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