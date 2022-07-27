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АПК 27.07.2022 13:10

Поставки зерна с Украины ожидаются в ближайшее время - МИД РФ

Поставки зерна с Украины должны начаться в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Судя по тому, что говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что эти поставки, по крайней мере, с Украины, начнутся в ближайшее время", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о днях или неделях, Руденко отметил: "Я ссылаюсь на них (Турцию). Это не наша информация".

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