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Дальнее зарубежье 27.07.2022 13:42

Военные США привлекут дополнительные силы для обеспечения безопасности Пелоси в случае ее визита на Тайвань

Военные США задействуют дополнительные силы в Индо-Тихоокеанском регионе в случае, если спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отправится в поездку на Тайвань, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Официальные лица заявили Associated Press, что если Пелоси отправится на Тайвань - а это пока неизвестно, то военные усилят переброску войск в Индо-Тихоокеанский регион", - передает AP.

"Они отказались сообщать подробности, но отметили, что истребители, корабли, средства разведки и другие военные системы, скорее всего, задействуют для создания дублирующих друг друга зон безопасности во время полета Пелоси на Тайвань и в любое время, пока она будет находиться там", - продолжает агентство.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявлял, что пока преждевременного обсуждать детали неподтвержденного визита Пелоси на Тайвань. Однако он пообещал предпринять все возможное для обеспечения ее безопасности в случае организации поездки.

Министерство обороны КНР во вторник заявило, что поездку Пелоси следует отменить, предупредив, что китайские военные будут "решительно защищать национальный суверенитет", если столкнутся с "внешними силами", поощряющими независимость Тайваня.

Ранее президент США Джо Байден отмечал, что Пентагон не поддерживает идею с посещением Пелоси Тайваня в данный момент.

Если Пелоси отправится на Тайвань, то она станет самым высокопоставленным выборным должностным лицом США, посещавшим остров с 1997 года.

AP отмечает, что в Тихом океане между КНР с одной стороны и США и их союзниками с другой растет напряженность. Поступает информация о небезопасных сближениях в воздухе самолетов, о попытках помешать выполнению обязанностей экипажам морских и воздушных судов, в том числе слепя их лазерами или применяя водяные пушки.

Тем временем, в западной части Тихого океана совершает плавание авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Ronald Reagan. Она действовала в Южно-Китайском море, а в выходные должна зайти в порт Сингапура.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

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