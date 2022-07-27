Utair начинает летать из Самары в Баку

Авиакомпания "Utair" с 28 июля запускает рейс из Самары в Баку (Азербайджан), сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

"Мы обеспечиваем авиасообщение Самары с крупными городами страны - Екатеринбургом, Москвой, Сургутом, Тюменью и Уфой. Планируем открывать новые направления по запросу жителей области, а сейчас вводим международный рейс, который, уверены, будет востребован", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По данным "Яндекс-расписания", рейс по маршруту Самара-Баку выполняет также авиакомпания "ИрАвиа".

Utair входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

А.Гусейнова