Баку и Каир планируют подписать Меморандум о сотрудничестве в области фармацевтики

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с послом Египта в Баку Хишамом Мохамедом Наги, сообщили в министерстве. «В ходе встречи были обсуждены новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки», - говорится в информации. Мусаев и Наги также обсудили возможность подписания в будущем Меморандума о сотрудничестве в области фармацевтики. Э.Шафиев

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