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Здравоохранение 27.07.2022 13:40

Баку и Каир планируют подписать Меморандум о сотрудничестве в области фармацевтики

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с послом Египта в Баку Хишамом Мохамедом Наги, сообщили в министерстве.

«В ходе встречи были обсуждены новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки», - говорится в информации.

Мусаев и Наги также обсудили возможность подписания в будущем Меморандума о сотрудничестве в области фармацевтики.

Э.Шафиев

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Тэги: ЕГИПЕТ, ПОСОЛ, ФАРМАЦЕВТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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