Баку и Каир планируют подписать Меморандум о сотрудничестве в области фармацевтики

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с послом Египта в Баку Хишамом Мохамедом Наги, сообщили в министерстве.
«В ходе встречи были обсуждены новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки», - говорится в информации.
Мусаев и Наги также обсудили возможность подписания в будущем Меморандума о сотрудничестве в области фармацевтики.
Э.Шафиев
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