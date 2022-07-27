Россия надеется, что инициатива конгрессменов США о санкциях на поставки российской нефти в Китай так и останется на начальной стадии - Песков

Россия надеется, что инициатива конгрессменов США о введении санкций на поставки российской нефти в Китай не будет реализована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов, если я не ошибаюсь. Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется", - сказал Песков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможному введению санкций США на поставки российской нефти в Китай.