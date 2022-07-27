В Турции в первом полугодии скончались 50 российских туристов

В первом полугодии на отдыхе в Турции скончались по разным причинам 50 граждан РФ, кроме того, среди туристов наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.
"За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины - хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП. В последний месяц появилась, казалось забытая тенденция, наличие среди наших туристов заболеваний COVID-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ерхов также добавил, что за последние два месяца сотрудники Генконсульства зафиксировали 10 серьезных ДТП, в которых пострадали порядка 50 российских граждан.
Посол также отметил, что в соцсетях и СМИ нередко появляются новости о конфликтах на курортах Турции между иностранным и российскими туристами "то ли на межнациональной, то ли на политической почве".
"Хочу предложить тем, кто сталкивается с подобного рода инцидентами, незамедлительно обращаться в Генконсульство в Анталье. Сотрудники окажут квалифицированную помощь. И могу заверить, что незамеченными такие случаи не останутся, а виновные в происшествии не останутся без наказания. Я надеюсь, что наши туристы в такой ситуации эту опцию активируют", - заключил Ерхов.
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