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Туризм 27.07.2022 15:01

В Турции в первом полугодии скончались 50 российских туристов

В первом полугодии на отдыхе в Турции скончались по разным причинам 50 граждан РФ, кроме того, среди туристов наблюдается рост числа заболевших коронавирусом, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

"За первые полгода у нас, к сожалению, 50 летальных исходов среди россиян. Эта цифра в пределах статистики. Основные причины - хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистые, утопления, ДТП. В последний месяц появилась, казалось забытая тенденция, наличие среди наших туристов заболеваний COVID-19. Сейчас таковых наблюдается 20 человек, в южных провинциях", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ерхов также добавил, что за последние два месяца сотрудники Генконсульства зафиксировали 10 серьезных ДТП, в которых пострадали порядка 50 российских граждан.

Посол также отметил, что в соцсетях и СМИ нередко появляются новости о конфликтах на курортах Турции между иностранным и российскими туристами "то ли на межнациональной, то ли на политической почве".

"Хочу предложить тем, кто сталкивается с подобного рода инцидентами, незамедлительно обращаться в Генконсульство в Анталье. Сотрудники окажут квалифицированную помощь. И могу заверить, что незамеченными такие случаи не останутся, а виновные в происшествии не останутся без наказания. Я надеюсь, что наши туристы в такой ситуации эту опцию активируют", - заключил Ерхов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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