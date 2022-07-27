Около миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии

Около миллиона российских туристов отдохнули в Турции в первом полугодии, больший турпоток ожидается на курорты страны во второй половине года, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.

""Туризм в нашей стране ассоциируется с Турцией, и это очень важная сфера. Сейчас, что называется, пик сезона. И мы уже можем подвести итог первого полугодия в туристической сфере. Речь идет о турпотоке в провинции Анталья и Мугла. За первые полгода Турцию посетили около миллиона российских туристов. Это хорошо, это немало", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ерхов отметил, что в сравнении с допандемийным временем эти цифры являются продолжением определенного спада турпотока. "Ковид сыграл свою роль. Также сказалось некоторое сокращение авиасообщения и подорожание туристических услуг. Вторая половина года с точки зрения туризма у нас более плодотворная, и мы ожидаем 2,5-3 млн россиян во втором полугодии", - заключил он.