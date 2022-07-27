Около миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии

Около миллиона российских туристов отдохнули в Турции в первом полугодии, больший турпоток ожидается на курорты страны во второй половине года, сообщил посол России в Турции Алексей Ерхов.
""Туризм в нашей стране ассоциируется с Турцией, и это очень важная сфера. Сейчас, что называется, пик сезона. И мы уже можем подвести итог первого полугодия в туристической сфере. Речь идет о турпотоке в провинции Анталья и Мугла. За первые полгода Турцию посетили около миллиона российских туристов. Это хорошо, это немало", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ерхов отметил, что в сравнении с допандемийным временем эти цифры являются продолжением определенного спада турпотока. "Ковид сыграл свою роль. Также сказалось некоторое сокращение авиасообщения и подорожание туристических услуг. Вторая половина года с точки зрения туризма у нас более плодотворная, и мы ожидаем 2,5-3 млн россиян во втором полугодии", - заключил он.
Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности»
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
Алиев утвердил протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией
Газпром ГНП холдинг в I полугодии увеличил продажи нефтепродуктов и газового конденсата на 21%
Ирак к концу года может увеличить перерабатывающие мощности на 140 тыс. б/с
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Атырауский НПЗ аварийно остановлен из-за отключения электроэнергии
Власти ФРГ не увидели помех отправке турбины для Северного потока в Россию
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ