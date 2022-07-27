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Дальнее зарубежье 27.07.2022 15:16

Власти Китая опровергают сообщения о попытках получить доступ к информации ФРС США

МИД КНР в среду опровергло сообщения американских СМИ, будто Пекин пытался вербовать сотрудников Федеральной резервной системы (ФРС) США для получения данных об американской экономике, передает Associated Press (AP).

"Сообщения, которые вы упоминали, это политическая ложь, придуманная некоторыми республиканскими законодателями с дурными намерениями", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на вопрос журналиста на брифинге.

Он отметил, что посвященные этой теме сообщения "лишены фактических оснований".

Как отмечает AP, ранее The Wall Street Journal обнародовала информацию со ссылкой на расследование Сената США о том, что власти КНР предпринимали попытки сделать своими информаторами сотрудников банков, входящих в ФРС.

По версии газеты, Китай начал развивать такую активность примерно в 2013 году. Однако данные о расследовании Сената США не позволяют сделать выводы, оказалась ли какая-либо важная информация об американской экономике у Китая, добавляет AP.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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