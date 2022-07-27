BASF повысила прогнозы выручки и скорректированной EBIT на 2022 год

Германская BASF SE, крупнейшая в мире химическая компания, повысила прогноз продаж и скорректированной EBIT на 2022 год благодаря сильным результатам за второй квартал.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в прошедшем квартале увеличилась на 26%, до 2,1 млрд евро, выручка - на 16%, до 23 млрд евро. Показатель EBIT без учета разовых факторов остался на уровне второго квартала 2021 года, составив 2,3 млрд евро.

Квартальные результаты BASF совпали с предварительными оценками, обнародованными компанией 11 июля.

Рост выручки обусловлен, в частности, существенным подъемом цен на продукцию BASF почти во всех сегментах бизнеса, отмечается в пресс-релизе.

Согласно новому прогнозу BASF, ее выручка в текущем году составит 86-89 млрд евро, скорректированная EBIT - 6,8-7,2 млрд евро. Ранее компания прогнозировала эти показатели соответственно на уровне 74-77 млрд евро и 6,6-7,2 млрд евро.

"Текущие события, вызванные преимущественно войной на Украине и ее влиянием на стоимость энергоносителей и сырьевых товаров, а также на доступность сырья, особенно в Европе, могут создать дополнительные проблемы, которые изменят предпосылки для наших прогнозов", - отмечают в BASF.

В компании ожидают постепенного "охлаждения" глобальной экономики во втором полугодии текущего года, предупреждая, что в Европе оно будет более серьезным.

Гендиректор BASF Мартин Брудермюллер заявил в ходе телефонной конференции по итогам публикации отчетности компании, что в данный момент все ее европейские предприятия обеспечены поставками природного газа в достаточной мере.

В случае, если правительство Германии объявит самый высокий уровень опасности в стране в связи с сокращением поставок газа из России, BASF по-прежнему сможет обеспечивать газом свое крупнейшее предприятие - химический комплекс в Люквигсхафене, хотя и при сокращении его загрузки, отметил Брудермюллер.

По словам главы BASF, компания намерена использовать альтернативы газу там, где это возможно, и уже урезала объемы производства на предприятиях, требующих особенно крупных объемов газа.

Во втором квартале расходы BASF на обеспечение предприятий энергоресурсами были на 800 млн евро больше, чем годом ранее.

Акции BASF теряют в цене 0,8% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 32%.