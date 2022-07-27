Израильская сторона готова к диалогу с Москвой по ситуации вокруг российского отделения "Еврейского агентства для Израиля" ("Сохнут"), сообщил глава израильского правительства Яир Лапид.
"Отношения между Израилем и Россией основаны на истории, постоянном контакте и совместных интересах. Если существуют юридические вопросы, связанные с деятельностью агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу", - приводит слова Лапида The Jerusalem Post.
Ранее в Кремле призвали не политизировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.
"Действительно, к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно, действительно есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнут", и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он вновь подчеркнул, что к ситуации нужно подходить аккуратно. "Но в то же время нужно отдавать себе отчет, что все организации должны абсолютно соблюдать российское законодательство, это общее требование ко всем", - сказал Песков.
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