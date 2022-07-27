ГПС Азербайджана задержала двоих вооруженных нарушителей границы

Генпрокуратура и Государственная пограничная служба Азербайджана сообщили о задержании двух нарушителей азербайджанской границы со стороны Грузии.

"26 июля около 20:40 вблизи села Икинджи Шыхлы Газахского района пограничный наряд задержал двоих неизвестных, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Грузии", - говорится в совместном пресс-релизе ГПС и Генпрокуратуры.

По информации ведомств, установлено, что задержанными являются жители Шекинского района Азербайджана Кямал Насибов 1987 года рождения и Эльнур Алиев 1991 года рождения.

"В ходе обыска автомобиля марки "Лада Приора", на котором передвигались задержанные, в нем было обнаружено 7 грамм вещества, похожего на марихуану, 2 пистолета, охотничье ружье, 5 патронов, нож, кинжал, 3300 манатов, и 200 долларов США", - отмечается в сообщении.

В настоящее время ГПС и Генпрокуратура продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Э.Шафиев