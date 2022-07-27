Иран видит перспективы сотрудничества с Газпромом в совместных поставках в Пакистан и Оман

Руководство Ирана видит перспективы сотрудничества с "Газпромом" (MOEX:GAZP) в совместных поставках газа в Пакистан и Оман, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министра нефти Ирана Джавада Оджи.
Как сообщалось, 19 июля в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Исламскую Республику Иран "Газпром" и National Iranian Oil Company подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Он предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.
По словам Оджи, меморандум, охватывающих проекты на $40 млрд, предусматривает разработку месторождений, реализацию проекта Iran LNG, обменные операции на рынке газа, нефти, нефтепродуктов.
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