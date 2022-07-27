Goldman Sachs прогнозирует рецессию в экономике еврозоны в текущем году

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рецессию в экономике еврозоны в текущем году, отмечая обеспокоенность не только возможными последствиями сокращения поставок российского газа в регион, но и ослаблением деловой активности в сфере услуг.
Согласно прогнозу Goldman, ВВП еврозоны в июле-сентябре снизится на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а в октябре-декабре - на 0,2%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют увеличение ВВП региона на 0,2% во втором полугодии.
"При том, что спад производственной активности был очевидным уже некоторое время, серьезное ослабление сферы услуг стало для нас сюрпризом, показав, что постковидное восстановление этого сегмента экономики в основном завершилось", - говорится в обзоре Goldman, который цитирует Market Watch. При этом экспортного бума, который мог бы помочь европейской экономике, нет, поскольку и США, и Китай, испытывают собственные трудности, отмечают эксперты.
Данные S&P Global, опубликованные на прошлой неделе, показали снижение индекса менеджеров по закупкам (PMI) сферы услуг в еврозоне в июле до 50,6 пункта с июньских 53 пунктов. Промышленный PMI упал до 49,6 пункта с 52,1 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.
Возможность полного прекращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток" сохраняется, считают аналитики Goldman. Развитие ситуации по такому сценарию, по их мнению, приведет к резкому экономическому спаду в еврозоне, экономика может потерять до 2,7% ВВП.
Среди негативных для европейской экономики новостей эксперты банка также отмечают уход Марио Драги с поста премьер-министра Италии, в числе позитивных - сильный туристический сезон в Испании и принятые в стране меры бюджетного стимулирования.
Эксперты Goldman ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит базовые ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в октябре, хотя ранее прогнозировали их подъем на 50 б.п.
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
Алиев утвердил протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией
Армянская сторона за сутки совершила 9 вооруженных инцидентов против азербайджанских военных – Минобороны Азербайджана
Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России - IIHF
Число заражений COVID-19 в Азербайджане продолжает расти
В Турции в первом полугодии скончались 50 российских туристов
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Группа S8 Capital выкупит бизнес американского производителя лифтов Otis в РФ, с августа запустит производство
В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, который будет курировать вывоз зерна из портов Украины
Власти Китая опровергают сообщения о попытках получить доступ к информации ФРС США
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ