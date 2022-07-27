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Макроэкономика 27.07.2022 17:03

Goldman Sachs прогнозирует рецессию в экономике еврозоны в текущем году

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рецессию в экономике еврозоны в текущем году, отмечая обеспокоенность не только возможными последствиями сокращения поставок российского газа в регион, но и ослаблением деловой активности в сфере услуг.

Согласно прогнозу Goldman, ВВП еврозоны в июле-сентябре снизится на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, а в октябре-декабре - на 0,2%. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют увеличение ВВП региона на 0,2% во втором полугодии.

"При том, что спад производственной активности был очевидным уже некоторое время, серьезное ослабление сферы услуг стало для нас сюрпризом, показав, что постковидное восстановление этого сегмента экономики в основном завершилось", - говорится в обзоре Goldman, который цитирует Market Watch. При этом экспортного бума, который мог бы помочь европейской экономике, нет, поскольку и США, и Китай, испытывают собственные трудности, отмечают эксперты.

Данные S&P Global, опубликованные на прошлой неделе, показали снижение индекса менеджеров по закупкам (PMI) сферы услуг в еврозоне в июле до 50,6 пункта с июньских 53 пунктов. Промышленный PMI упал до 49,6 пункта с 52,1 пункта, опустившись ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

Возможность полного прекращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток" сохраняется, считают аналитики Goldman. Развитие ситуации по такому сценарию, по их мнению, приведет к резкому экономическому спаду в еврозоне, экономика может потерять до 2,7% ВВП.

Среди негативных для европейской экономики новостей эксперты банка также отмечают уход Марио Драги с поста премьер-министра Италии, в числе позитивных - сильный туристический сезон в Испании и принятые в стране меры бюджетного стимулирования.

Эксперты Goldman ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит базовые ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в октябре, хотя ранее прогнозировали их подъем на 50 б.п.

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