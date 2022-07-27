Группа S8 Capital выкупит бизнес американского производителя лифтов Otis в РФ, с августа запустит производство

Американский производитель подъемного оборудования Otis Worldwide Corporation достиг договоренности о продаже российского бизнеса, говорится в сообщении компании по итогам публикации отчета за II квартал 2022 года.
Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, покупателем выступит российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна (компания развивает IT-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей "Столото").
Активы Otis в России включают завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге мощностью до 7 тыс. лифтов в год и сервисную сеть, в том числе, по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.
"Данная сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом. В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей", - прокомментировал сделку вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова которого приведены в сообщении министерства.
Он отметил, что "Минпромторг России продолжит оказывать поддержку российскому инвестору в развитии производства".
По словам Мантурова, 1 августа предприятия на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу.
В марте американская Otis заявила об остановке приема заказов на новые лифты и эскалаторы в РФ, а также о прекращении инвестиций в российский бизнес из-за кризиса на Украине и перебоев в цепочках поставок. В пресс-релизе Otis отмечалось, что на деятельность в РФ по итогам 2021 года пришлось около 2% выручки компании.
Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году ООО "ОТИС Лифт" получила выручку в размере 15,8 млрд руб., чистую прибыль - 1,6 млрд руб. У компании 16 филиалов в регионах РФ.
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