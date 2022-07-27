ЕК объявила об исключениях из правил аграрной политики ЕС ради увеличения производства зерновых

Еврокомиссия (ЕК) объявила, что по просьбе государств-членов ЕС утвердила в среду "временные краткосрочные" исключения из правил чередования посадок сельскохозяйственных культур (севооборота) и частичного поддержания на пашнях непродуктивной растительности.
"Эта мера, масштабы которой будут зависеть от выбора, сделанного государствами-членами и фермерами, позволит максимально увеличить мощности ЕС по производству продовольственного зерна", - говорится в коммюнике ЕК.
В документе отмечается, что "мировая продовольственная система столкнулась с серьезными рисками и неопределённостями", которые в ЕС связывают, в том числе, с российской спецоперацией на Украине.
В ЕК подчеркнули, что данная мера временная: она ограничится как сельскохозяйственным сезоном 2023 года, так и тем, что строго необходимо в краткосрочном порядке для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, возникающих. Культур, обычно выращиваемых для корма животным (кукурузы и сои), принятое решение не касается.
Временный характер исключений в Брюсселе объясняют тем, что интересы долгосрочного устойчивого функционирования сектора, сохранение высокого потенциала производительности и качества почв, а также улучшение биоразнообразия в сельских хозяйствах не совпадают с практикой высаживания на полях лишь одного типа культуры. При этом ЕК "остается решительно настроенной достичь целей "зеленого курса" ЕС.
"Долгосрочная устойчивость нашей продовольственной системы имеет основополагающее значение для обеспечения нашей продовольственной безопасности", - добавили в ЕК.
Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности»
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
Алиев утвердил протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией
Около миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии
LDU направит около 3 млн манатов на капремонт учебного корпуса
Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России - IIHF
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Атырауский НПЗ аварийно остановлен из-за отключения электроэнергии
Власти ФРГ не увидели помех отправке турбины для Северного потока в Россию
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ