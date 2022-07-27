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Регион 27.07.2022 15:35

В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, который будет курировать вывоз зерна из портов Украины

Церемония открытия Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в рамках реализации положений Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины, проходит в среду в Стамбуле, сообщает "Анадолу".

Центр действует на территории Университета национальной обороны Турции. Наряду с представителями Турции, Украины и России в нем работают дипломаты от ООН.

В церемонии открытия центра принимает участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, отмечает агентство.

Обращаясь к сотрудникам центра, Акар подчеркнул значимость обеспечения поставок 25 млн тонн украинского зерна в страны, нуждающиеся в закупках сельхозпродукции.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на территории Украины - Черноморска, Одессы и Южного.

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