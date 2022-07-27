Нефть дорожает на данных о сокращении запасов в США

Нефть ускорила рост в среду на данных Американского института нефти (API) о резком сокращении запасов топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 подорожали на $1,2 (1,15%) - до $105,6 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,31 (1,38%) - до $96,29 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 1,8%.