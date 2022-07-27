США стремятся привлечь крупных импортеров к инициативе введения ценового потолка для нефти из РФ

Администрация президента США Джо Байдена активизировала переговоры с крупными импортерами нефти, чтобы привлечь их к участию в инициативе, призванной ограничить стоимость продажи нефти Россией, пишет газета Financial Times.

Вашингтон опасается, что без этой меры мировой рынок может столкнуться с опасным скачком цен на энергоресурсы.

По словам источников FT в официальных кругах США, Вашингтон ведет переговоры с Китаем, Индией и рядом других стран, приобретавших российскую нефть с дисконтом к рыночной цене после отказа от ее закупок многими европейскими покупателями из-за ситуации вокруг Украины.

США и Великобритания намерены присоединиться к запрету Евросоюза на страхование и обслуживание танкеров, перевозящих российскую нефть, который должен полностью вступить в силу в декабре. Такой шаг, как ожидается, ограничит экспорт российской нефти, если страна не сможет найти достаточное количество танкеров, готовых осуществлять поставки без страховки, отмечает газета. Однако Штаты предупреждают, что снижение экспорта из РФ без введения потолка для цены продажи нефти Москвой спровоцирует дефицит сырья на мировом рынке и скачок цен, который, в свою очередь, нивелирует потенциальные потери России от уменьшения поставок нефти за рубеж.

Инициатива, продвигаемая США, предполагает, что запрет на страхование танкеров не будет распространяться на партии российской нефти, продаваемой по цене ниже определенного уровня.

"Добыча в РФ упадет, когда запрет на страхование и обслуживание танкеров полностью вступит в силу, если мы не согласуем введение ценовых ограничений, которые позволят российскому экспорту продолжаться, - отметил один из источников FT. - Это единственный способ предотвратить резкий рост цен".

Американские чиновники, общавшиеся с FT, опасаются, что нефтяной рынок недооценивает потенциальные последствия запрета на страхование партий российской нефти без введения потолка цены, они уверены, что эта мера приведет к существенному сокращению добычи в РФ. Российский экспорт составлял в среднем 7,8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки до начала военной операции на Украине, и сохранить крупные объемы экспорта без доступа к международным танкерам не получится, говорят они.

США считают, что страны, импортирующие российскую нефть по ценам ниже рыночных, смогут покупать ее еще дешевле в том случае, если инициатива введения ценового потолка станет глобальной, отмечают источники.

По их словам, сам потолок цены продажи российской нефти еще не согласован, и обсуждаемый механизм может меняться в зависимости от колебаний на нефтяном рынке.