Власти ФРГ не увидели помех отправке турбины для Северного потока в Россию

Препятствий для отправки в РФ турбины для газопровода "Северный поток" нет, заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.
"С нашей точки зрения, ничто не мешает транспортировке турбины в Россию", - приводит ее слова Dow Jones.
Хоффманн добавила, что раньше в ФРГ могли быть уверены в получении газа при любых обстоятельствах, однако Германия более не может рассчитывать на это.
"Газпром" ранее на этой неделе сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" со среды сократится до 1/5 мощности.
Магистраль способна перекачивать в сутки до 167 млн куб. м газа, однако мощности прокачки сокращаются в связи с нарушением графика технического обслуживания компрессорного оборудования отправной компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел компании Siemens.
Причина задержки - в санкциях, которые ввела в отношении "Газпрома" Канада, где производится ремонт турбин. Из-за санкций с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Между тем подошло время ремонта других турбин.
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