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Спорт 27.07.2022 17:02

Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России - IIHF

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение провести чемпионат мира 2023 года в финской Тампере и Риге, сообщает пресс-служба IIHF.

"Конгресс IIHF одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года вместо Санкт-Петербурга после того, как у России были отозваны права на проведение турнира", - говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.

Также были выбраны места проведения чемпионатов мира 2024, 2025 и 2026 годов. Так первенство мира в 2024 году примут чешские Прага и Острава (соревнование пройдет с 10 по 26 мая), в 2025 году - шведский Стокгольм и датский Хернинг (9-25 мая), а в 2026 году - швейцарские Цюрих и Фрибург (15-31 мая).

26 апреля сообщалось, что ЧМ по хоккею 2023 года в РФ не состоится. Международная федерация хоккея перенесла ЧМ из Санкт-Петербурга по соображениям безопасности.

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Тэги: МИР, ХОККЕЙ, ЧМ2023, МЕСТО


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