Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России - IIHF

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) приняла решение провести чемпионат мира 2023 года в финской Тампере и Риге, сообщает пресс-служба IIHF.
"Конгресс IIHF одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года вместо Санкт-Петербурга после того, как у России были отозваны права на проведение турнира", - говорится в сообщении.
Турнир пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.
Также были выбраны места проведения чемпионатов мира 2024, 2025 и 2026 годов. Так первенство мира в 2024 году примут чешские Прага и Острава (соревнование пройдет с 10 по 26 мая), в 2025 году - шведский Стокгольм и датский Хернинг (9-25 мая), а в 2026 году - швейцарские Цюрих и Фрибург (15-31 мая).
26 апреля сообщалось, что ЧМ по хоккею 2023 года в РФ не состоится. Международная федерация хоккея перенесла ЧМ из Санкт-Петербурга по соображениям безопасности.
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
Алиев утвердил протокол о взаимном применении электронной системы сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией
Армянская сторона за сутки совершила 9 вооруженных инцидентов против азербайджанских военных – Минобороны Азербайджана
Израиль предостерег «Хезболлу» от действий против газового месторождения «Кариш» в Средиземном море
Goldman Sachs прогнозирует рецессию в экономике еврозоны в текущем году
Песков: увязывать объем поставок российского газа в Европу с отменой антироссийских санкций неправильно
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Группа S8 Capital выкупит бизнес американского производителя лифтов Otis в РФ, с августа запустит производство
В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, который будет курировать вывоз зерна из портов Украины
Власти Китая опровергают сообщения о попытках получить доступ к информации ФРС США
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ