PASHA Bank увеличил в I полугодии активы на 16%, прибыль – на 28%

Азербайджанский «PASHA Bank» увеличил в первом полугодии 2022 года активы на 15,8% - до 7 млрд 422,062 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня составляет 2 млрд 510,754 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2021 года на 1,4% - ИФ). В том числе портфель по бизнес-кредитам оценивается в 2 млрд 224,763 млн манатов (спад на 3,1%), потребительским кредитам – 184,35 млн манатов (рост на 12,9%).

Обязательства банка равны 6 млрд 839,946 млн манатов (рост на 17,3%). Депозиты в банке оцениваются в 5 млрд 951,519 млн манатов (рост на 18,3%), в том числе вклады населения – 1 млрд 269,280 тыс. манатов (спад на 22,6%), юридических лиц – 4 млрд 682,239 млн манатов (рост на 38,2%).

Капитал банка равен 582,116 млн манатов (рост на 0,8%), уставный капитал - 354,512 млн манатов (не изменился).

PASHA Bank завершил первое полугодие с чистой прибылью в размере 64,844 млн манатов (рост на 28% по сравнению с январе-июнем 2021 года - ИФ).

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является третьим банком страны по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица - PASHA Holding (56,82%) и ООО " Bless " (28,18%), а также два физических лица - Ариф Пашаев (10%) и Мирджалал Пашаев (5%). Банк входит в структуру PASHA Holding.

Р.Ахмедов