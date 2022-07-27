LDU направит около 3 млн манатов на капремонт учебного корпуса

Лянкаранский государственный университет (LDU) направит 2 млн 850,697 тыс. манатов на капитальный ремонт 2-го учебного корпуса. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт университет подписал с ООО «SM Construction Supplies». Б.Рустамбеков

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