ИВ Баку закупит посадочный материал, удобрения и пестициды на 3 млн манатов

Объединение зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку направит около 3 млн манатов на закупку посадочного материала, удобрений и пестицидов для нужд зеленых зон столицы. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «KONEKS CONSTRUCTİON» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 2 млн 911 тыс. 572,71 манат. Э.Шафиев

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