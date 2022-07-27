Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

26.07 $/bbl +/- WTI 94.98 -1.72 Brent 104.40 -0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.07.2022 18:28

Власти Германии сократили долю в Lufthansa

Правительство Германии продало часть своих акций Deutsche Lufthansa AG, в результате чего доля государственного участия в авиаперевозчике сократилась до менее 10%, пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение государственного фонда WSF.

Фонд WSF, созданный правительством для стабилизации экономики, приобрел акции Lufthansa на сумму 6 млрд евро в разгар пандемии, став владельцем примерно 20% бумаг компании, добавляет Dow Jones.

Ожидается, что власти полностью избавятся от акций Luthansa не позже октября 2023 года. Доходы от продажи бумаг уже превысили первоначальную сумму инвестиций, отметили представители WSF.

Акции Lufthansa дорожают на 2,5% в ходе торгов в Германии в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, LUFTHANSA


Похожие новости


Lufthansa до конца февраля отменяет рейсы в Украину Lufthansa откажется от приветствия «дамы и господа» в пользу нейтральных фраз Lufthansa завершила 2020г с рекордным чистым убытком, ждет скорого роста спроса на авиаперевозки Lufthansa продолжит сокращать флот и число сотрудников, акции падают на 9,5% Lufthansa может сократить до 26 тыс. сотрудников Руководство Lufthansa не исключает возможность банкротства авиакомпании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az