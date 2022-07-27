Власти Германии сократили долю в Lufthansa

Правительство Германии продало часть своих акций Deutsche Lufthansa AG, в результате чего доля государственного участия в авиаперевозчике сократилась до менее 10%, пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение государственного фонда WSF.
Фонд WSF, созданный правительством для стабилизации экономики, приобрел акции Lufthansa на сумму 6 млрд евро в разгар пандемии, став владельцем примерно 20% бумаг компании, добавляет Dow Jones.
Ожидается, что власти полностью избавятся от акций Luthansa не позже октября 2023 года. Доходы от продажи бумаг уже превысили первоначальную сумму инвестиций, отметили представители WSF.
Акции Lufthansa дорожают на 2,5% в ходе торгов в Германии в среду.
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