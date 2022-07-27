Запасы нефти в США снизились на 4,52 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,52 млн баррелей - до 422,09 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 3,3 млн баррелей и составили 225,13 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 784 тыс. баррелей, до 111,72 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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