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ТЭК 27.07.2022 18:40

Запасы нефти в США снизились на 4,52 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,52 млн баррелей - до 422,09 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 3,3 млн баррелей и составили 225,13 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 784 тыс. баррелей, до 111,72 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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Тэги: МИР, США, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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