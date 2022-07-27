Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности».
Текст документа опубликован в среду на сайте главы государства.
Закон, который состоит из 4 глав и 19 статей, определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности в Азербайджане и гарантирует защиту прав и законных интересов инвесторов.
Р.Керимов
Газпром ГНП холдинг в I полугодии увеличил продажи нефтепродуктов и газового конденсата на 21%
Ирак к концу года может увеличить перерабатывающие мощности на 140 тыс. б/с
Около миллиона российских туристов посетили Турцию в первом полугодии
LDU направит около 3 млн манатов на капремонт учебного корпуса
Финляндия и Латвия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России - IIHF
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Атырауский НПЗ аварийно остановлен из-за отключения электроэнергии
Власти ФРГ не увидели помех отправке турбины для Северного потока в Россию
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ