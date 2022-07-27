Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности». Текст документа опубликован в среду на сайте главы государства. Закон, который состоит из 4 глав и 19 статей, определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности в Азербайджане и гарантирует защиту прав и законных интересов инвесторов. Р.Керимов

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