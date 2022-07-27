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ТЭК 27.07.2022 19:16

Цены на нефть выросли на отчете о падении запасов в США

Нефтяные котировки увеличиваются в ходе торгов в среду после публикации данных о резком снижении запасов топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 по бакинскому времени подорожали на $0,76 (0,73%) - до $105,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,54 (0,57%) - до $95,52 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,52 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Резервы бензина снизились на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и сокращения резервов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает подъем цен на газ на опасениях сокращения поставок из России.

Цены на газ в ЕС подскочили к максимальным значениям марта 2022 года после того, как "Газпром" сообщил о снижении подачи газа в Европу по "Северному потоку" до 20% от его мощности в связи с остановкой на плановый ремонт еще одного газотурбинного двигателя Siemens.

По оценкам аналитиков, увеличение стоимости газа может поспособствовать переходу генерирующих компаний на нефть, что увеличит спрос и цены на этот вид топлива.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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