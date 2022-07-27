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Байден сдал отрицательные тесты на COVID-19

Президент США Джо Байден, ранее в июле заболевший COVID-19, сдал уже два отрицательных теста на коронавирус, ему разрешено перестать соблюдать меры по изоляции, сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О`Коннор.

"Вчера вечером и затем сегодня утром его тесты на коронавирус показали отрицательный результат", - говорится в сообщении его врача, распространенном в среду Белым домом.

"Президент не будет продолжать соблюдать строгие меры по изоляции", - указано в нем.

Однако О`Коннор отметил, что Байден "будет носить плотно облегающую маску на протяжении 10 дней, когда он контактирует с другими".

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США 21 июля получил положительный результат тестирования на коронавирус, он ушел на изоляцию и продолжает выполнять обязанности из своей резиденции.

Байден прошел полный курс вакцинации от COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

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Тэги: США, COVID-19, ДЖОЗЕФ БАЙДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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