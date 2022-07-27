Ирак к концу года может увеличить перерабатывающие мощности на 140 тыс. б/с

Проекты в нефтеперерабатывающем секторе Ирака, приближающиеся к завершению в этом году, могут увеличить мощности страны в этой сфере на 140 тыс. баррелей в сутки, пишет Iraq Oil Report.
За последнее десятилетие Багдад удвоил мощности по добыче нефти, до 4,4 млн б/с, но не смог реализовать большинство своих планов по такому же резкому увеличению нефтепереработки. В результате объем производимых нефтепродуктов не соответствует спросу в стране, что, по данным министерства нефти, вынуждает правительство импортировать около 90 тыс. б/с бензина и 20 тыс. б/с дизтоплива. Согласно информации государственной маркетинговой компании по сбыту нефти SOMO, за 2021 год на эти цели было потрачено $3,3 млрд, а в первом квартале текущего года - $1,55 млрд.
Ожидается, что ситуация немного изменится в связи с тем, что к концу года будет завершена модернизация НПЗ Шуайба (Shuaiba) в Басре, а также введена в эксплуатацию первая установка завода, который строится в Карбеле (Karbala).
Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Ирака составляет чуть более 1 млн б/с, пишет Iraq Oil Report со ссылкой на свой анализ. Однако фактическое производство - чуть более 800 тыс. б/с.
В 2014 году правительством Ирака был заключен контракт на $6 млрд с консорциумом из Южной Кореи во главе с Hyundai Engineering and Construction на строительство НПЗ в Карбеле. Возведение объекта началось в 2016 году. В перспективе мощность НПЗ составит до 150 тыс. б/с.
В 2020 году также был одобрен контракт с японской JGC на модернизацию НПЗ мощностью 55 тыс. б/с в провинции Басра.
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