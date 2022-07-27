Атырауский НПЗ аварийно остановлен из-за отключения электроэнергии

На Атырауском НПЗ в Казахстане во вторник из-за внепланового отключения электроэнергии произошла аварийная остановка производства, сообщила пресс-служба предприятия.
"В связи с отключением АО "KEGOC" электроэнергии на Атырауском НПЗ произошла глубокая посадка электроэнергии. В связи с чем произошел аварийный останов всего завода", - говорится в сообщении пресс-службы.
"С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "данное отключение со стороны KEGOC является незапланированным, что негативно влияет на работу производства".
"По итогам устранения неполадок будет сообщено дополнительно", - сказали на заводе.
В свою очередь департамент экологии Атырауской области сообщил, что специалисты лабораторно-аналитического контроля департамента выехали на место "для отбора проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ".
Атырауский НПЗ - один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане. Владельцем НПЗ является нацкомпания "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки составляет до 86,4%.
АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) выполняет функции системного оператора единой энергетической системы Казахстана.
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