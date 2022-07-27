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Происшествия 27.07.2022 20:59

В Азербайджане пользователя соцсети арестовали на месяц за размещение запрещенной информации

Генеральная прокуратура Азербайджана в среду сообщила об аресте сроком на месяц в рамках дела об административном проступке пользователя фейсбука Тофига Шахмурадова за размещение на странице этой социальной сети запрещенной законом информации.

Там отметили, что производство начато по статье 388-1.1.1 (размещение в информационном интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети запрещенной к распространению информации, а также непресечение размещения такой информации) Кодекса об административных проступках. Дело было направлено для рассмотрения в Низаминский районный суд.

«Решением суда Тофигу Шахмурадову назначено наказание в виде административного ареста сроком на один месяц», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также заявили, что в ведомство были приглашены некоторые пользователи соцсетей, которые в последние дни распространяли «не соответствующую действительности информацию, стремясь подорвать имидж азербайджанской армии, работу по укреплению обороноспособности государства». В результате руководителей сайтов jamaz.info и miq.az Фикрета Ибишбейли и Агиля Алышова, жителей Ширвана Эльчина Исмаила, Лянкяранского района Али Джаббарлы и Хачмазского района Нурану Фаталиеву предупредили о недопустимости подобных негативных явлений в будущем, говорится в сообщении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕНПРОКУРАТУРА, АРЕСТ


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