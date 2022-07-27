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Дальнее зарубежье 27.07.2022 21:15

Gartner ухудшила прогноз роста мирового рынка полупроводников до 7,4% в 2022 году

Исследовательская компания Gartner существенно ухудшила прогноз роста мирового рынка полупроводников на 2022 год и теперь ожидает его увеличения на 7,4% вместо ожидавшегося в апреле подъема на 13,6%.

В 2021 году рынок вырос на 26,3%.

Выручка мировых производителей полупроводников по итогам текущего года составит $639,2 млрд, прогнозируют аналитики Gartner.

"Несмотря на смягчение проблем с дефицитом микрочипов, глобальный рынок полупроводников входит в период слабости, который продолжится в 2023 году, когда мы прогнозируем сокращение на 2,5%, - отметил вице-президент Gartner Ричард Гордон. - Мы уже наблюдаем слабость на конечных рынках для полупроводников, особенно тех, которые зависят от потребительского спроса. Рост инфляции, налогов и процентных ставок на фоне повышения стоимости электроэнергии и топлива оказывает давление на доходы потребителей. Это влияет на расходы на электронику, включая компьютеры и смартфоны".

В частности, Gartner ожидает падения продаж ПК на 13,1% в 2022 году, что приведет к снижению выручки компаний-производителей полупроводников в этом сегменте на 5,4%. Рост выручки в сегменте чипов для смартфонов, как ожидается, замедлится до 3,1% после скачка на 24,5% в 2021 году.

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Тэги: МИР, ПОЛУПРОВОДНИКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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