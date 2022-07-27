Армянские реваншисты до сих пор не отказались от провокационных намерений - Нагиев

Глава службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал полковник Али Нагиев заявил, что армянские реваншисты до сих пор не отказались от своих провокационных намерений.

Выступая во вторник на XXIV заседании конференции спецслужб тюркоязычных государств в кыргызском городе Чолпон-Ата, Нагиев отметил, что ряд радикальных кругов с территории некоторых соседних стран регулярно продолжают деятельность, направленную на подрыв стабильности и спокойствия в регионе и внутри Азербайджана, сообщили в СГБ.

Он заявил, что реваншистские силы в Армении до сих пор не отказались от своих провокационных намерений, и что оппозиция этой страны предпринимает серьезные попытки подорвать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, говорится в сообщении.

Глава СГБ предупредил, что любая деструктивная деятельность «будет решительно пресекаться».

Р.Керимов