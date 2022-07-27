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Спорт 27.07.2022 22:12

Сборные России и Беларуси по настольному теннису отстранены от участия в ЧМ-2022

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение не допускать до участия в чемпионате мира 2022 года сборные России и Беларуси, сообщает пресс-служба ITTF.

"Исполнительный комитет ITTF подтвердил, что команды Федерации настольного тенниса России и Беларуси не будут допущены до финала командного чемпионата мира по настольному теннису 2022 года в Чэнду (Китай - ИФ)", - говорится в сообщении.

1 марта 2022 года Исполнительный комитет ITTF отстранил Россию и Беларусь от любых соревнований под своей эгидой, в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, СПОРТ, ТЕННИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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