Рынки акций Европы завершили сессию ростом на позитивных отчетностях компаний

Европейские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, поддержанным корпоративными отчетностями.
Между тем внимание рынка сосредоточено также на публикации итогов заседания Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду.
ФРС увеличит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам июльского заседания, свидетельствуют консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентством Bloomberg и платформой Trading Economics.
Однако заметно меньшее число экономистов ожидает, что ставка может быть повышена сразу на 100 б.п. на фоне упрямо растущей инфляции и несмотря на перспективы ослабления роста американской экономики.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 в среду вырос на 0,47% и составил 428,12 пункта.
Германский DAX и французский САС 40 поднялись на 0,5% и 0,8% соответственно. Британский FTSE 100 прибавил 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,7%, итальянский FTSE MIB - 1,5%.
Акции Credit Suisse Group AG подорожали на 1%. Швейцарский банк назначил главным исполнительным директором Ульриха Кёрнера, который с 1 августа сменит уходящего в отставку Томаса Готтштайна. Банк также объявил о запуске всесторонней стратегической оценки операций, в рамках которой намерен изучить возможности реорганизации бизнеса, чтобы сделать его более узконаправленным и гибким. Согласно финансовому отчету Credit Suisse за второй квартал, опубликованному во вторник, банк зафиксировал чистый убыток по итогам третьего квартала подряд на фоне 29%-го снижения выручки.
Бумаги Lloyds Banking Group PLC прибавили в цене 4,1%. Британский банк отчитался о незначительном увеличении доналоговой прибыли во втором квартале, при этом показатель превысил ожидания аналитиков.
Акции Deutsche Bank AG подешевели на 1,6%. Крупнейший банк Германии нарастил чистую прибыль во втором квартале на 46%, доналоговая прибыль стала максимальной с 2011 года. В то же время банк предупредил, что деловая обстановка стала более сложной, и это может негативно сказаться на расходах и целевых финансовых показателях в текущем году.
Акции Mercedes-Benz Group AG укрепились на 3,7%. Германский производитель люксовых автомобилей улучшил финансовые показатели на 2022 год, отчитавшись об увеличении скорректированной прибыли и выручки во втором квартале.
Германская энергетическая компания RWE AG улучшила прогноз для финпоказателей на текущий год после того, как два ее ключевых подразделения отчитались о сильных результатах за первое полугодие. Цена бумаг компании выросла на 2,7%.
Рыночная стоимость германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG повысилась на 3,2%. Немецкие власти сократили свою долю в авиаперевозчике до менее 10% с 20%.
Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в первом полугодии 2022 года увеличил выручку сильнее ожиданий рынка и повысил прогноз продаж на текущий год в целом. Тем не менее, котировки акций компании снизились на 1%.
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