В Минобороны РФ заявили, что его эксперты в Стамбуле ведут организацию работы центра по вопросам вывоза зерна

Группа российских военных с 26 июля находится в Стамбуле, идет настройка работы Совместного координационного центра по транспортировке зерна из портов Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"26 июля 2022 года в городе Стамбуле (Турция) начала работу передовая группа экспертов Минобороны России с целью практической отработки организации работы Совместного координационного центра", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.
В то же время он вновь заявил, что в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.
Как сообщалось, в Стамбуле начинает работу четырехсторонний координационный центр (с участием России, Украины, Турции и ООН), который будет обеспечивать вывоз зерна из портов Украины.
Армянские реваншисты до сих пор не отказались от провокационных намерений - Нагиев
Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности»
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
Нарушения в электроснабжении в Казахстане не повлияли на выполнение графика отгрузки нефти КТК в июле
ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%
Рынки акций Европы завершили сессию ростом на позитивных отчетностях компаний
UNAIDS сообщила о замедлении прогресса в борьбе со СПИДом в мире
«Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» Черчесова
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ