В Минобороны РФ заявили, что его эксперты в Стамбуле ведут организацию работы центра по вопросам вывоза зерна

Группа российских военных с 26 июля находится в Стамбуле, идет настройка работы Совместного координационного центра по транспортировке зерна из портов Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"26 июля 2022 года в городе Стамбуле (Турция) начала работу передовая группа экспертов Минобороны России с целью практической отработки организации работы Совместного координационного центра", - сказал Мизинцев на брифинге в среду.

В то же время он вновь заявил, что в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств.

Как сообщалось, в Стамбуле начинает работу четырехсторонний координационный центр (с участием России, Украины, Турции и ООН), который будет обеспечивать вывоз зерна из портов Украины.