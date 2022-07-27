Агдамский «Карабах» вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, одолев швейцарский «Цюрих» в двухматчевом противостоянии.
Счет в прошедшем в среду матче в Цюрихе был открыт на четвертой минуте после автогола капитана «Карабаха» Максима Медведева. На 56-й минуте восстановил равновесие полузащитник гостей Кади, отличившийся еще в первом матче. На шестой добавленной минуте вышедший на замену нападающий хозяев Иван Сантини перевел противостояние в овертайм.
Судьбу поединка решил форвард «Карабаха» Овусу Квабена, забивший гол на восьмой минуте первого тайма дополнительного времени (2-2).
В Баку «Карабах» обыграл «Цюрих«» со счетом 3-2.
Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (5-4) «Карабах» вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, а «Цюрих» отправился в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Соперником «Карабаха» станет победитель пары «Ференцварош» (Венгрия) - «Слован» (Словакия).
Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 2-3 августа, ответные встречи - 9 августа.
Р.Керимов
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