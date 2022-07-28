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СНГ 28.07.2022 00:17

Непогода привела к ограничению энергоснабжения на объекте КТК на западе Казахстана

Непогода привела к ограничению энергоснабжения на объекте "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на западе Казахстана, а также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, сообщила пресс-служба Минэнерго республики в среду.

"27 июля в 18:08 (16:08 по бакинскому времени) по причине неблагоприятных погодных условий в Атырауской области (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" (ВЛ на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К)). Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО "КТК-К" на 16 МВт", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились "вводы питающих линий".

"Отключились линии связи электростанции "Karabatan Utility Solution" с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения, добавили в пресс-службе.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КТК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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