Непогода привела к ограничению энергоснабжения на объекте КТК на западе Казахстана

Непогода привела к ограничению энергоснабжения на объекте "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на западе Казахстана, а также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, сообщила пресс-служба Минэнерго республики в среду.
"27 июля в 18:08 (16:08 по бакинскому времени) по причине неблагоприятных погодных условий в Атырауской области (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" (ВЛ на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К)). Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО "КТК-К" на 16 МВт", - говорится в сообщении.
По данным министерства, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились "вводы питающих линий".
"Отключились линии связи электростанции "Karabatan Utility Solution" с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения, добавили в пресс-службе.
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