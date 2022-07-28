McDonald`s в Великобритании повысил цену чизбургера впервые за 14 лет

McDonald`s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, подняла цену чизбургера в Великобритании впервые за 14 лет.
Стоимость популярного бургера была увеличена на 20%, до 1,19 фунта стерлингов ($1,43), сообщает CNBC со ссылкой на заявление регионального представительства McDonald`s. В последний раз компания повышала цену чизбургера в Великобритании в 2008 году во время глобального финансового кризиса.
Кроме того, McDonald`s также увеличил цены на некоторые другие категории из меню, включая наггетсы и завтраки, на 10-20 пенсов.
В то же время компания уточнила, что цены могут варьироваться в разных ресторанах в зависимости от решений франчайзи, которые могут устанавливать стоимость продукции самостоятельно, но с учетом рекомендаций McDonald`s.
Главный исполнительный директор McDonald`s U.K. & Ireland Алистер Макроу заявил, что компания была вынуждена предпринять эту меру из-за инфляционного давления и роста издержек. Инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума и составила 9,4% в годовом выражении.
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