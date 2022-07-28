США введут пошлины на нитрит натрия из России

Комиссия США по международной торговле (ITC) установила, что импорт нитрита натрия из России наносит ущерб местным производителям этого вещества, следует из сообщения регулятора.
Утвердительное решение ITC означает, что ранее согласованные Минторгом США пошлины на ввоз нитрита натрия из России будут введены сроком на 5 лет.
Минторг США в июне опубликовал финальное решение по антидемпинговым и компенсационным пошлинам на нитрит натрия из России. Размер субсидии для "Уралхима" (единственный производитель нитрита натрия в РФ), а также других российских экспортеров в рамках компенсационного расследования был определен на уровне 386,24%. Демпинговая маржа составила 207,17%.
Расследование импорта нитрита натрия из России было начато по обращению Chemtrade Chemicals US, местного производителя этого вещества.
Нитрит натрия используется в производстве красителей, синтетических каучуков, при обработке металлических деталей в автомобильной и авиационной промышленности, в качестве противоморозной добавки в строительной промышленности. Также он применяется в качестве теплоносителя в тепловых накопителях энергии для больших систем кондиционирования воздуха или промышленных холодильных установках.
В пищевой промышленности используется в качестве консерванта и фиксатора окраски (пищевая добавка Е250).
Армянские реваншисты до сих пор не отказались от провокационных намерений - Нагиев
Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности»
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
Нарушения в электроснабжении в Казахстане не повлияли на выполнение графика отгрузки нефти КТК в июле
ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%
Рынки акций Европы завершили сессию ростом на позитивных отчетностях компаний
UNAIDS сообщила о замедлении прогресса в борьбе со СПИДом в мире
«Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» Черчесова
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ