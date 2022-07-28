США введут пошлины на нитрит натрия из России

Комиссия США по международной торговле (ITC) установила, что импорт нитрита натрия из России наносит ущерб местным производителям этого вещества, следует из сообщения регулятора.

Утвердительное решение ITC означает, что ранее согласованные Минторгом США пошлины на ввоз нитрита натрия из России будут введены сроком на 5 лет.

Минторг США в июне опубликовал финальное решение по антидемпинговым и компенсационным пошлинам на нитрит натрия из России. Размер субсидии для "Уралхима" (единственный производитель нитрита натрия в РФ), а также других российских экспортеров в рамках компенсационного расследования был определен на уровне 386,24%. Демпинговая маржа составила 207,17%.

Расследование импорта нитрита натрия из России было начато по обращению Chemtrade Chemicals US, местного производителя этого вещества.

Нитрит натрия используется в производстве красителей, синтетических каучуков, при обработке металлических деталей в автомобильной и авиационной промышленности, в качестве противоморозной добавки в строительной промышленности. Также он применяется в качестве теплоносителя в тепловых накопителях энергии для больших систем кондиционирования воздуха или промышленных холодильных установках.

В пищевой промышленности используется в качестве консерванта и фиксатора окраски (пищевая добавка Е250).