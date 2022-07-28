Итальянской промышленности не потребуется сильно экономить газ - министр

Италии не потребуется в обозримом будущем вводить радикальные меры по экономии газа, потребляемого промышленными предприятиями, заявил в среду министр экологических преобразований Роберто Чинголани.
"В краткосрочной перспективе, в 2022 и 2023 году, снижение предложения в том, что касается российского газа, будет компенсироваться поставками из Алжира. И нет необходимости в мерах по существенному сдерживанию спроса на газ со стороны промышленного сектора", - сказал министр, слова которого приводит итальянское телевидение.
По его мнению, после ближайшей зимы "можно будет начать делать запасы газа более эффективно, чем мы это делаем в настоящее время".
Днем ранее Чинголани заверил, что Италия к ближайшей зиме не будет сильно зависеть от поставок газа из России.
"К началу зимы мы почти не будем зависеть от поставок из России", - приводит его слова итальянское телевидение. По прогнозам министра, уже в 2023 году зависимости Италии от поставок газа из РФ не будет и вовсе.
Армянские реваншисты до сих пор не отказались от провокационных намерений - Нагиев
Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности»
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
Нарушения в электроснабжении в Казахстане не повлияли на выполнение графика отгрузки нефти КТК в июле
ФРС США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 2,25-2,5%
Рынки акций Европы завершили сессию ростом на позитивных отчетностях компаний
UNAIDS сообщила о замедлении прогресса в борьбе со СПИДом в мире
«Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» Черчесова
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ