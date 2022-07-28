Итальянской промышленности не потребуется сильно экономить газ - министр

Италии не потребуется в обозримом будущем вводить радикальные меры по экономии газа, потребляемого промышленными предприятиями, заявил в среду министр экологических преобразований Роберто Чинголани.

"В краткосрочной перспективе, в 2022 и 2023 году, снижение предложения в том, что касается российского газа, будет компенсироваться поставками из Алжира. И нет необходимости в мерах по существенному сдерживанию спроса на газ со стороны промышленного сектора", - сказал министр, слова которого приводит итальянское телевидение.

По его мнению, после ближайшей зимы "можно будет начать делать запасы газа более эффективно, чем мы это делаем в настоящее время".

Днем ранее Чинголани заверил, что Италия к ближайшей зиме не будет сильно зависеть от поставок газа из России.

"К началу зимы мы почти не будем зависеть от поставок из России", - приводит его слова итальянское телевидение. По прогнозам министра, уже в 2023 году зависимости Италии от поставок газа из РФ не будет и вовсе.