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Итальянской промышленности не потребуется сильно экономить газ - министр

Италии не потребуется в обозримом будущем вводить радикальные меры по экономии газа, потребляемого промышленными предприятиями, заявил в среду министр экологических преобразований Роберто Чинголани.

"В краткосрочной перспективе, в 2022 и 2023 году, снижение предложения в том, что касается российского газа, будет компенсироваться поставками из Алжира. И нет необходимости в мерах по существенному сдерживанию спроса на газ со стороны промышленного сектора", - сказал министр, слова которого приводит итальянское телевидение.

По его мнению, после ближайшей зимы "можно будет начать делать запасы газа более эффективно, чем мы это делаем в настоящее время".

Днем ранее Чинголани заверил, что Италия к ближайшей зиме не будет сильно зависеть от поставок газа из России.

"К началу зимы мы почти не будем зависеть от поставок из России", - приводит его слова итальянское телевидение. По прогнозам министра, уже в 2023 году зависимости Италии от поставок газа из РФ не будет и вовсе.

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Тэги: МИР, ИТАЛИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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