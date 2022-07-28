Нарушения в электроснабжении в Казахстане не повлияли на выполнение графика отгрузки нефти КТК в июле

Нарушения в электроснабжении объектов Каспийского трубопроводного консорциума на территории Казахстана не повлияли на график отгрузки нефти в июле, сообщила пресс-служба консорциума.

"В результате неблагоприятных погодных условий в Атырауской области Республики Казахстан (дождь, гроза, ураганный ветер) и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) 220кВ были отключены от электроснабжения объекты АО "КТК-К" на территории республики: НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай". По состоянию на 27 июля 2022 года инцидент не повлиял на выполнение графика отгрузки текущего месяца", - говорится в уведомлении пресс-службы КТК.

"Питание основного оборудования станций осуществляется от резервных источников, угроза создания аварийной ситуации на объектах отсутствует. При этом запуск насосного оборудования в текущих условиях технологически невозможен", - уточнили в консорциуме.

В настоящее время ремонтные бригады АО "КТК-К" и соответствующие службы Казахстана проводят работы по ликвидации технологического нарушения. "Отгрузка нефти на морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - сообщили в концерне.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.