Нарушения в электроснабжении в Казахстане не повлияли на выполнение графика отгрузки нефти КТК в июле

Нарушения в электроснабжении объектов Каспийского трубопроводного консорциума на территории Казахстана не повлияли на график отгрузки нефти в июле, сообщила пресс-служба консорциума.
"В результате неблагоприятных погодных условий в Атырауской области Республики Казахстан (дождь, гроза, ураганный ветер) и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) 220кВ были отключены от электроснабжения объекты АО "КТК-К" на территории республики: НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай". По состоянию на 27 июля 2022 года инцидент не повлиял на выполнение графика отгрузки текущего месяца", - говорится в уведомлении пресс-службы КТК.
"Питание основного оборудования станций осуществляется от резервных источников, угроза создания аварийной ситуации на объектах отсутствует. При этом запуск насосного оборудования в текущих условиях технологически невозможен", - уточнили в консорциуме.
В настоящее время ремонтные бригады АО "КТК-К" и соответствующие службы Казахстана проводят работы по ликвидации технологического нарушения. "Отгрузка нефти на морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - сообщили в концерне.
КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность магистрали - 67 млн тонн нефти в год.
Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
Армянские реваншисты до сих пор не отказались от провокационных намерений - Нагиев
Алиев утвердил закон «Об инвестиционной деятельности»
Азербайджан и США обсудят вопросы усиления сотрудничества в сфере кибербезопасности
UNAIDS сообщила о замедлении прогресса в борьбе со СПИДом в мире
«Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» Черчесова
Глава государства заложил фундамент семиэтажного бизнес-центра в Сумгайыте
Алиев заложил фундамент предприятия по производству керамических плит в Сумгайыте
В Азербайджане запустили предприятие по производству серной кислоты за 10 млн манатов
Байден согласился на идею обменять Бута на Грайнер и Уилана - СМИ
Блинкен заявил, что рассчитывает в ближайшие дни провести разговор с Лавровым
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Поддержка детского футбола от Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по разработке и внедрению Чат Бота в Telegram канале
Депозитный и кредитный портфели Yelo Bank-а превысили полмиллиарда
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ