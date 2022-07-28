В Ираке протестующие ворвались в парламент

Несколько сотен иракских демонстрантов ворвались в парламент в Багдаде, они протестуют против выдвижения на пост премьер-министр Ирака кандидата от поддерживаемых Ираном партий, сообщает в среду Associated Press.

В момент проникновения протестующих в парламент в здании не было политиков. Демонстранты забирались на столы депутатов и размахивали флагами Ирака.

В Ираке в настоящее время проходят самые масштабные акции протеста с октября прошлого года, когда в Ираке проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Ранее в среду демонстранты ворвались в особо укрепленную "зеленую зону" Багдада, для разгона протестующих полиция использовала водяные пушки. Нынешний премьер-министр Мустафа аль-Каземи призвал народ к спокойствию и сдержанности, а также к немедленному выходу из "зоны".

Большинство протестующих являются сторонниками влиятельного шиитского имама Муктады ас-Садра, который недавно вышел из политического процесса по выбору руководителей страны, несмотря на то, что получил больше всех мест в парламенте на октябрьских выборах.

Ас-Судани был выбран лидером коалиции "Государство закона" экс-премьером Нури аль-Малики. Прежде чем он сможет предстать перед парламентом, чтобы официально занять место в качестве будущего премьера, партии должны будут выбрать президента.