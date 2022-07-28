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Спорт 28.07.2022 00:52

«Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» Черчесова

Агдамский «Карабах» сыграет в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов с венгерским коллективом «Ференцварош», тренирует который российский специалист Станислав Черчесов.

Соперник азербайджанской команды стал известен после победы в среду в Братиславе «Ференцвароша» над «Слованом» в ответном матче второго отборочного раунда турнира со счетом 4-1 (1-2 в первом матче, 5-3 по итогам двухматчевого противостояния).

Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 2-3 августа, ответные встречи - 9 августа.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СПОРТ, ФУТБОЛ, ЛИГА ЧЕМПИОНОВ


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