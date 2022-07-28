«Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» Черчесова

Агдамский «Карабах» сыграет в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов с венгерским коллективом «Ференцварош», тренирует который российский специалист Станислав Черчесов. Соперник азербайджанской команды стал известен после победы в среду в Братиславе «Ференцвароша» над «Слованом» в ответном матче второго отборочного раунда турнира со счетом 4-1 (1-2 в первом матче, 5-3 по итогам двухматчевого противостояния). Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 2-3 августа, ответные встречи - 9 августа. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».