«Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с «Ференцварошем» Черчесова

Агдамский «Карабах» сыграет в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов с венгерским коллективом «Ференцварош», тренирует который российский специалист Станислав Черчесов.
Соперник азербайджанской команды стал известен после победы в среду в Братиславе «Ференцвароша» над «Слованом» в ответном матче второго отборочного раунда турнира со счетом 4-1 (1-2 в первом матче, 5-3 по итогам двухматчевого противостояния).
Первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов пройдут 2-3 августа, ответные встречи - 9 августа.
Р.Керимов
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