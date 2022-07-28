В США могут объявить ЧС в связи с распространением оспы обезьян к концу недели

Администрация президента США Джо Байдена объявит оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения в ближайшие дни, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников газеты, объявление ожидается уже в конце недели. Тем не менее, подчеркивает издание, решение еще не окончательное. Так, представитель Минздрава США заявил, что министерство "продолжает изучать варианты".
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