LUKOIL-Azerbaijan отбирает подрядчика для ремонтно-монтажных работ на АЗС

ЗАО "LUKOIL-Azerbaijan" объявило тендер на проведение ремонтно-монтажных работ на автозаправочных станциях (АЗС) в Азербайджане, говорится в объявлении компании.
Тендер будет проводиться в два этапа и по двум лотам: выполнение ремонтно-монтажных работ по замене брендовых элементов на АЗС ЗАО "LUKOIL-Azerbaijan" (Лот-1); выполнение ремонтно-монтажных работ по замене брендовых элементов навеса авто-наливной станции на нефтебазе ЗАО "LUKOIL-Azerbaijan" (Лот-2).
Срок подачи заявки на участие в тендере и приобретения тендерной документации - до 18:00 10 августа 2022 года. Тендерные предложения компаний принимаются до 18:00 25 августа. Первый этап конкурса состоится 26 августа в 11:00.
Телефоны для справок: (012) 497-41-38, контактное лицо - Микаилова Л.
Группа "ЛУКОЙЛ" функционирует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года и представлена на территории страны двумя дочерними организациями, участвует в реализации нефтепродуктов на розничном рынке Азербайджана через сеть из более 60 АЗС, оперирующих под брендом ЛУКОЙЛ.
Н.Аббасова
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