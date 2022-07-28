Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

27.07 $/bbl +/- WTI 97.26 +2.28 Brent 106.62 +2.22

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 28.07.2022 10:50

Корабли ВМС Азербайджана прибыли в Россию

Сторожевые корабли G-121 и G-129 Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана находятся с визитом в России, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Визит осуществляется в соответствии с планом совместной военной деятельности между министерствами обороны Азербайджана и России.

"Корабли ВМС и личный состав примут участие в ряде мероприятий", - говорится в информации оборонного ведомства.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Россия вывела военных с украинского острова Змеиный - Минобороны РФ Глава Пентагона призвал Шойгу к прекращению огня в Украине Министры обороны России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы - Минобороны РФ Путин поручил Минобороны РФ укрепить военный потенциал на западных рубежах - Песков Минобороны РФ опровергло массовый вызов в военкоматы находящихся в запасе мужчин Шойгу и Силуанов обсудили финансирование ОПК, гособоронзаказа, обеспечение Вооруженных сил

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az