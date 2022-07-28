Корабли ВМС Азербайджана прибыли в Россию

Сторожевые корабли G-121 и G-129 Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана находятся с визитом в России, сообщили в Минобороны Азербайджана. Визит осуществляется в соответствии с планом совместной военной деятельности между министерствами обороны Азербайджана и России. "Корабли ВМС и личный состав примут участие в ряде мероприятий", - говорится в информации оборонного ведомства. Э.Шафиев

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